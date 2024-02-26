Житель Липецкой области пойдет под суд за угрозы расправы, адресованные 11-летней девочке

Ельчанин душил 11-летнюю девочку и угрожал ей расправой. Об этом сообщили в прокуратуре Липецкой области.

В ноябре 58-летний местный житель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сидел на лавочке возле своего дома. Когда мимо него проходила 11-летняя школьница, мужчина вскочил, схватил ребенка за шею и сдавил ее руками. Он адресовал девочке угрозы, но на помощь ей вовремя пришли родители и бабушка.

Взрослым удалось оттащить злоумышленника, который затем стал бегать вокруг дома и продолжил выкрикивать угрозы в сторону несовершеннолетней. Прибывшие на место происшествия полицейские обезвредили пьяного мужчину, который впоследствии так и не смог объяснить причины своей внезапной агрессии. На допросах он заявил, что плохо помнит обстоятельства инцидента. Уголовное дело, возбужденное в его отношении, уже направлено в суд. Фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее на Урале в колонию отправили мужчину, который угрожал отрубить руки дочери топором.