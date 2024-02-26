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Россиянин силой забрал дочь у бывшей жены и увез в неизвестном направлении

В Пермском крае арестовали мужчину, который похитил собственную дочь

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Depositphotos

Житель города Чусовой, насильно отобравший шестилетнюю дочь у бывшей жены, угодил за решетку. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов Пермского края.

Мужчина подкараулил экс-супругу и ребенка возле дома и посадил его в свой автомобиль. Девочка плакала и звала маму, которая всячески пыталась помешать бывшему мужу. Однако тот, несмотря на сопротивление, увез дошкольницу в неизвестном направлении.

Все произошло уже после того, как разведенные супруги заключили мировое соглашение о порядке осуществления родительских прав. По решению суда все общение отца с дочерью должно было осуществляться в присутствии матери, однако уже через месяц мужчина нарушил установленный порядок.

Позже он все же вернул девочку, но тем не менее был привлечен к ответственности. Суд назначил ему четверо суток административного ареста.

Ранее мать инсценировала похищение двухлетнего сына, чтобы получить выкуп от его отца.

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