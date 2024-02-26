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Россиянам рассказали, как часто нужно измерять давление

Кардиолог Конев: тонометр должен быть в каждом доме с пожилыми людьми

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Freepik.com

Людям с повышенным артериальным давлением важно измерять его перед каждым приемом лекарств, чтобы оценить эффективность их действия. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Он также рекомендует вести дневник самонаблюдения, чтобы оценить, нужно ли так часто измерять давление. Врач подчеркнул, что тонометр должен быть в каждом доме, где живут пожилые люди. По его словам, среди старшего возраста повышенное артериальное давление встречается у более чем 50% населения.

Врач также напомнил, что в 2023 году спрос на тонометры в России вырос на 29%.

«Такой спрос на тонометры можно объяснить просвещением. Я надеюсь, что это приведет к снижению заболеваемости в ближайшее годы и повышению эффективности лечения артериальной гипертензией, потому что ее последствия чрезвычайно опасны для человека», — сказал Конев.

Британский врач Сара Брюер до этого рассказала, что добровольное пожертвование крови может снижать артериальное давление. Это связано с обновлением клеток крови и снижением ее общего объема.

Ранее ученые выявили необычное полезное свойство популярного препарата для похудения.

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