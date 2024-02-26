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Полицейского из Подмосковья заподозрили в изнасиловании ребенка

РИА: в Подмосковье полицейского уволили, заподозрив его в изнасиловании ребенка

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Подмосковье сотрудника полиции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом 26 февраля сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

В совершении «противоправного деяния» в отношении ребенка заподозрили сотрудника ППС. По данным собеседника агентства, мужчина виновен в изнасиловании девочки-подростка.

«Полицейский изнасиловал подростка и был уволен из органов внутренних дел», — утверждает инсайдер.

Подробности инцидента пока не разглашаются.

Ранее россиянка обвинила сожителя-рецидивиста в изнасиловании ее восьмилетней дочери.

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