Полицейского из Подмосковья заподозрили в изнасиловании ребенка

В Подмосковье сотрудника полиции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом 26 февраля сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.
В совершении «противоправного деяния» в отношении ребенка заподозрили сотрудника ППС. По данным собеседника агентства, мужчина виновен в изнасиловании девочки-подростка.
«Полицейский изнасиловал подростка и был уволен из органов внутренних дел», — утверждает инсайдер.
Подробности инцидента пока не разглашаются.
Ранее россиянка обвинила сожителя-рецидивиста в изнасиловании ее восьмилетней дочери.