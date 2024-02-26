Для актера из «Глухаря» запросили пожизненное наказание по делу о госизмене

Гособвинение запросило пожизненное наказание для экс-актера Кирилла Канахина, который обвиняется в нападении на села Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Об этом пишет ТАСС.

Канахина обвиняют в госизмене. Сейчас он находится на Украине, его судят заочно.

41-летнего артиста обвиняют в переходе на сторону противника, будучи гражданином Российской Федерации. В прокуратуре отметили, что Канахин как минимум дважды незаконно пересекал государственную границу в России — 2 марта 2023 года он участвовал в нападении на Брянскую область, а 22 мая 2023 года — в нападении на Белгородскую область. В отношении Канахина заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск.

До этого суд в Москве заочно приговорил к пожизненному заключению основателя «Русского добровольческого корпуса» и организатора весенних нападений на регионы России Дениса Капустина.

Ранее жителю Камчатки предъявили обвинение по подозрению в госизмене.