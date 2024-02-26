Суд ограничил в свободе мужчину, который домогался 15-летней ученицы на территории школы

Житель Нижнетавдинского района выслушал приговор по делу о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Все произошло зимой прошлого года, когда мужчина решил удовлетворить свое сексуальное желание, находясь прямо в холле образовательного учреждения. Как установило следствие, он совершил с 15-летней школьницей развратные действия без применения насилия, причинив ей тем самым моральный вред.

На извращенца завели уголовное дело, но вину свою подсудимый так и не признал. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Кроме того, по решению суда осужденный заплатит 50 тыс. рублей в пользу потерпевшей.

Ранее стало известно, что в Подмосковье дочь около двух лет терпела домогательства отца.