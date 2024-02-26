Сочинец несколько лет насиловал двух школьниц и давал им деньги

В Сочи мужчину, который несколько лет насиловал двух школьниц, осудили на 15 лет. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации издания, россиянин с 2019 по 2023 год насиловал 14-летнюю сестру экс-сожительницы. Кроме того, аналогичные действия он совершал в отношении девочки 2008 года рождения. Он давал несовершеннолетним деньги, покупал алкоголь и катал на автомобиле.

Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди которых насильственные действия сексуального характера и развратные действия. Отмечается, что вину россиянин не признал. По его словам, его оговорили. Суд избрал ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого в Москве задержали отца-педофила, который годами насиловал родную дочь. Происходившее он записывал на видео.

Ранее Петербурге мужчину заподозрили в совращении 15-летней знакомой из соцсетей.