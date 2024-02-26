Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сочинец несколько лет насиловал двух школьниц и давал им деньги

В Сочи насиловавшего двух школьниц мужчину осудили на 15 лет

close
100%
Depositphotos

В Сочи мужчину, который несколько лет насиловал двух школьниц, осудили на 15 лет. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации издания, россиянин с 2019 по 2023 год насиловал 14-летнюю сестру экс-сожительницы. Кроме того, аналогичные действия он совершал в отношении девочки 2008 года рождения. Он давал несовершеннолетним деньги, покупал алкоголь и катал на автомобиле.

Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди которых насильственные действия сексуального характера и развратные действия. Отмечается, что вину россиянин не признал. По его словам, его оговорили. Суд избрал ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого в Москве задержали отца-педофила, который годами насиловал родную дочь. Происходившее он записывал на видео.

Ранее Петербурге мужчину заподозрили в совращении 15-летней знакомой из соцсетей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами