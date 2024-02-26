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В России за год вырос спрос на тонометры

«Известия»: спрос на тонометры в России вырос почти на треть в 2023 году

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Depositphotos

За 2023 год спрос на тонометры в России вырос на 29%. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным аналитиков, в онлайн-магазинах за год продали 2,2 млн приборов, в то время как годом ранее их продавали 890 тысяч штук. Всего в рознице аппаратов для измерения давления за прошлый год продали на сумму почти в 12 млрд рублей, что почти на миллиард превысило показатели 2022 года.

В списке лидеров по продажам тонометров аналитики назвали Северный Кавказ и Дальний Восток, где продажи выросли на 6,6% и 6,7% соответственно. В основном рост фиксировали именно в сегмента онлайн-продаж.

Опрошенные эксперты объяснили, что резкий рост случился из-за увеличения доли пожилых людей в стране и роста заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также среди причин аналитики выделили увеличение заботы населения о своем здоровье, перенесенную коронавирусную инфекцию и погодные условия.

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