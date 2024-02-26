Умер глава лондонской ветви династии Ротшильдов

Британский финансист Джейкоб Ротшильд, который был важной фигурой в банковской династии, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на его семью.

Он был главой лондонской ветви Ротшильдов c 1990 года.

«Наш отец Джейкоб сыграл выдающуюся роль в жизни многих людей — великолепно образованный финансист, поборник искусства и культуры, преданный государственный служащий, страстный сторонник благотворительности в Израиле и еврейской культуры, ярый защитник окружающей среды и всеми любимый друг, отец и дедушка», — говорится в заявлении его семьи.

Джейкоб Ротшильд будет похоронен в соответствии с еврейским обычаем на небольшой семейной церемонии, ему установят мемориал.

Джейкоб Ротшильд сыграл видную роль в благотворительности в Великобритании. Он был председателем попечителей Национальной галереи и председателем Мемориального фонда национального наследия. С 1994 по 1998 год он был главой лотерейного фонда Heritage Lottery Fund, ответственным за распределение доходов от Национальной лотереи. Кроме того, он был попечителем Государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга.

Ранее в Британии умер старейший член династии Ротшильдов.