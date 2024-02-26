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Раскаявшимся уголовникам разрешили работать судебными приставами

В ФССП смогут работать люди, чьи дела по УК прекращены по деятельному раскаянию

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Бывшие фигуранты частных уголовных дел, прекращенных в связи с деятельным раскаянием, смогут служить судебными приставами. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Документ устраняет существующую правовую коллизию и уравнивает в правах ряд категорий граждан. Теперь приставами могут работать люди, уголовное преследование которых по делам частного обвинения ранее было прекращено в связи с деятельным раскаянием. Контракт, заключенный с такими сотрудниками, не подлежит расторжению и они не могут быть уволены по данному основанию.

Уточняется, что для поступления на службу со дня прекращения уголовного преследования по таким основаниям должно пройти не менее трех лет.

К уголовным делам частного обвинения относятся умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев, клевета и др.

В прежней версии закона возможность работать в ФССП допускалась для людей, чье уголовное преследование по делам частного обвинения прекращено в связи с примирением сторон.

19 февраля в ФССП сообщили о рекордной задолженности россиян перед банками.

Ранее глава ФССП заявил, что долги уехавших из страны россиян все равно будут взысканы.

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