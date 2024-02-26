В столице пройдет тестовое электронное голосование перед выборами президента

В Москве 2 марта пройдет тестовое голосование перед выборами президента России, сообщается на сайте mos.ru.

Москвичи смогут протестировать систему электронного голосования на странице elec.mos.ru, а также на участках. Регистрироваться заранее на тест не нужно.

В ходе тестирования жители смогут ознакомиться с особенностями электронного голосования, а разработчики проверят работу систем.

Участникам тестового голосования спросят о том, нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха.

Принять участие в тестовом голосовании смогут жители с постоянной регистрацией в Москве возрастом от 18 лет.

Для участия в голосовании на портале mos.ru необходимо также иметь полную учетную запись на портале.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Принять участие в голосовании можно будет как в онлайн, так и в офлайн формате.