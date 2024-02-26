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Эксперты оценили идею ввести скидки на штраф за неоплату парковки

Автоэксперт Колодочкин: скидки в 50% на штрафы за парковку – это детский сад

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В России предложили ввести 50% на штраф за неоплату парковки – соответствующий законопроект разработали депутаты ЛДПР. Скидку предлагается делать для водителей, если они гасят штраф в течение 20 дней с момента его наложения. Автоэксперт, обозреватель журнала «За рулем» Михаил Колодочкин назвал в беседе с телеканалом «360» эту инициативу популизмом.

Регионы сегодня самостоятельно устанавливают размер штрафа за неоплату парковки. Комментируя идею ввести на них штрафы, Колодочкин заявил, что это никак не поможет решить проблему, так как водители не станут охотнее платить штрафы.

«Не понимаю этого, хоть убейте. Что за детский сад такой? То есть, ради бога, хоть что-нибудь заплати? – задался вопросом автоэксперт. – Честно говоря, кажется, что это все-таки популизм: ребята, хоть что-нибудь заплатите, и как-то будем мирно с вами существовать».

Даже если кто-то решит заплатить оперативнее, то государство получит деньги быстрее, но сумма будет меньше, подчеркнул эксперт. По его мнению, гораздо полезнее было бы отменить штрафы за секундную просрочку оплаты парковки, так как иногда водители из-за проблем с приложением не успевают вовремя заплатить за стоянку.

В Госдуме также предлагали ввести штраф за парковку такси во дворах более, чем на полчаса. Его предлагалось сделать соразмерным наказанию за нарушение правил парковки на местах для инвалидов – порядка 5 тыс. рублей.

Ранее на рассмотрение депутатов внесли законопроект о предоставлении ветеранам СВО права на бесплатную парковку.

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