Российского военного порезали в казарме после конфликта

В Ленобласти 41-летнего военного порезали в казарме после конфликта со знакомым. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 24-25 февраля в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. Предварительно, у военного произошла ссора со знакомым. В результате конфликта мужчина получил порезы и раны на шее, груди, руке и бедре.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, оказали ему необходимую помощь и отпустили. Отмечается, что опасных ран военный не получил. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

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