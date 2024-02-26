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Петербуржцу, признавшемуся в истязании детей, назначили условный срок

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который систематически избивал детей

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Depositphotos

Красногвардейский районный суд признал местного жителя виновным в истязании несовершеннолетних и оставил его на свободе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как уточняется, процесс, начатый в отношении Владимира Богушевича, проходил в закрытом режиме. В конце концов подсудимый признал вину и получил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с двухлетним испытательным сроком.

Уголовное дело на мужчину завели в мае 2022 года. По информации «Фонтанки», тогда в одну из больниц города с ушибами головы попал 12-летний мальчик. К тому времени его семья уже находилась на учете в ПДН. Позднее выяснилось, отчим ребенка также избивал его двухлетнего брата.

Следствие установило, что Богушевич наносил детям сожительницы побои, основываясь на ложно понимаемых им методах воспитания. Его заключили под стражу, но петербуржец возражал против этой меры и утверждал, что потерпевшие и свидетели его оговаривают.

Ранее суд отправил под арест мать, которая годами избивала детей и морила их голодом.

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