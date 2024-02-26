Директор SKM EGG Products Равичандран из Индии признался, что его любимыми блюдами русской кухни являются борщ и котлеты. Об этом он рассказал Tsargrad.tv в ходе Форума по многополярности в Москве.

Он отметил, что любит Россию, местную культуру и людей. При этом эксперт подчеркнул, что разгадать русскую душу может быть непросто, потому что она очень глубока. По его словам, помочь в этом может русская литература. Участник форума также рассказал, что для него означает термин «многополярность».

«Многополярность — это когда каждый живет в рамках закона, каждое государство обладает суверенитетом. И развивается по-своему, без внешних диктатов. Вот так я понимаю многополярность. Должны быть суверенное государство, суверенная национальность и свой собственный путь развития», — пояснил Равичандран.

Политический обозреватель Андрей Перла до этого говорил, что действия Запада привели к консолидации политиков, экспертов и лидеров общественного мнения, придерживающихся прорусских взглядов, а также сделали возможным организацию Форума многополярности в Москве. По его мнению, то, что Россию сделали «главным врагом» США и Европы, позволило превратить ее в центр притяжения для тех стран, которых не устраивают западные взгляды.

Ранее в России представили немецкую куклу «с русской душой».