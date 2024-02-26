В Кремле ответили на вопрос о передаче тела Навального его матери

Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов, связана ли передача тела Алексея Навального его матери с обращением женщины, а также жены почившего к президенту РФ Владимиру Путину.

«Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива. Ничего не могу сказать по этому вопросу... глава государства эти вопросы никак не регулирует. Есть определенные службы, определенные процессы, которые идут в соответствии с установленными правилами для таких ситуаций», — сказал Песков.

Он добавил, что Путин не имел отношения к передаче тела Навального его семье.

Мать Навального Людмила сообщила, что подписала документы о смерти сына в морге города Салехарда. Женщина отметила, что, согласно закону, после подписания документов ей должны были отдать тело, однако в этом было отказано.

Тело Навального вернули семье на 9-й день после сообщения о его смерти.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден встретился с Навальной.