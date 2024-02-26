Песков назвал абсурдом данные о давлении Кремля на мать Навального

Кремль не имеет отношения к какому-либо давлению на мать Алексея Навального и считает абсурдом подобные утверждения от сторонников Навального. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У Пескова поинтересовались, как он оценивает заявления сторонников Алексея Навального о давлении Кремля на его мать Людмилу по вопросу передачи тела.

«В данном случае никак не прокомментирую. Кремль не имеет к этому никакого отношения. Соответственно не может и оказывать какое-либо давление. Это очередные абсурдные заявления этих сторонников», — отметил он, отвечая на вопрос журналиста.

Также представитель Кремля добавил, что к заявлениям сторонников Навального «нужно относиться соответствующим образом» из-за их текущего статуса и местоположения.

«Они по-моему практически все находятся в розыске так или иначе. Практически все находятся за границей», — заключил Песков.

22 февраля Людмила Навальная сообщала, что ей показали тело сына, однако отказались передать тело Алексея Навального семье. Она также сообщала, что на нее оказывается давление. С утверждениями о давлении выступали и сторонники Навального.

Ранее США ввели санкции против начальника колонии, где находился Навальный.