ФСБ задержала 49 человек за финансирование боевиков в Сирии

ФСБ России задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС.

«Ликвидирован канал ресурсного обеспечения запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», координация которого осуществлялась эмиссарами МТО, находящимися в Сирии», — сообщили в ФСБ.

Уточняется, что задержанные на территории РФ 49 человек были пособниками террористической деятельности, причастны к сбору денег для сирийских боевиков.

20 февраля ФСБ выявила в Самарской области ячейку международной террористической организации, переводившей средства боевикам в Сирии. Отмечается, что задержанные регулярно переводили деньги на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации в Сирии. Теперь всем им грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Крыму шестерых участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России).

Ранее ФСБ задержала пятерых сборщиков средств для террористов на территории Сирии.