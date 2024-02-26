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Один из крупнейших городов мира может остаться без воды

CNN: Мехико рискует остаться без воды уже через несколько месяцев

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Depositphotos

Город Мехико, население которого составляет почти 22 млн человек, столкнулся с серьезным водным кризисом из-за ряда проблем. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Среди обстоятельств, повлиявших на ситуацию с водой в столице Мексики, телеканал называет географию, хаотичную городскую застройку и негерметичную инфраструктуру, и все это усугубляется последствиями изменения климата.

Годы аномально малого количества осадков, продолжительные засушливые периоды и высокие температуры усилили нагрузку на систему водоснабжения, которая пытается справиться с возросшим спросом, отмечают эксперты. Власти были вынуждены ввести существенные ограничения на воду, откачиваемую из водоемов.

Ученые предупредили, что некоторые районы города страдают от нехватки воды уже несколько недель, а до начала дождей еще четыре месяца.

Эксперты уверены, что мексиканские политики преуменьшают масштабы кризиса, в то время как Мехико может в считанные месяцы оказаться на пороге «нулевого дня» — момента, когда краны с водой пересохнут на огромных участках столицы Мексики.

Ранее климатолог рассказал о потере странами мира суши из-за роста уровня океанов.

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