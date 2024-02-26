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Россиянин поджег шесть машин на 10 млн за вознаграждение в 100 тысяч рублей

В Барнауле оставили под стражей мужчину, который сжег машины за вознаграждение

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Shutterstock

В Барнауле продлили срок держания под стражей подозреваемому в умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

По данным следствия, неустановленное лицо предложило жителю Новосибирска денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей за порчу чужого имущества. С целью получения обещанной выплаты мужчина поджег автомобили, припаркованные во дворе жилого дома в Барнауле. Материальный ущерб, причиненный им владельцам транспортных средств, составил 10,4 млн рублей.

Поджигателя нашли и задержали. Недавно Октябрьский районный суд Барнаула продлил ему срок содержания под стражей.

Ранее подозреваемый в поджоге шести автомобилей был арестован в Петербурге.

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