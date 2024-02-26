В Госдуме призвали сохранять на «Пушкинских картах» непотраченные средства

Молодежи из малых поселений следует позволить переносить на следующий месяц непотраченные средства с «Пушкинских карт», считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Свое предложение он направил министру культуры РФ Ольге Любимовой, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

«Пушкинская карта» позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет ежегодно получать определенную сумму средств для посещения культурных мероприятий. При этом эти средства сгорают, если их вовремя не потратить, напомнил депутат. Однако если жителям больших городов несложно найти интересные события, то для молодежи из малых поселений это труднее, подчеркнул Федоров.

В маленьких городах или поселениях доступно минимум мероприятий по «Пушкинской карте», поэтому потратить в срок все предоставленные средства молодые люди не могут, констатировал парламентарий. Он призвал ввести правило, по которому в таких населенных пунктах пользователи карт смогут переносить непотраченные средства на следующие месяцы.

Напомним, также в России призывали выдавать «Пушкинские карты» пенсионерам, объясняя это тем, что на продолжительность жизни пожилых людей напрямую влияют нагрузка на интеллект и просветительская работа.

Ранее в одном из регионов предложили ввести аналог «Пушкинской карты» для многодетных семей.