Пропавшую школьницу из Новосибирска нашли в Московской области

В Московской области разыскали пропавшую на прошлой неделе 15-летнюю школьницу из Новосибирска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя УМВД по Новосибирской области.

Сегодня стало известно, что девочка, которую в последний раз видели вечером 19 февраля в Новосибирске, нашлась на территории Московского региона. До этого следователи СК успели возбудить уголовное дело в связи с длительным отсутствием сведений о местонахождении школьницы и организовали ее розыск.

Сейчас правоохранители решают вопрос о передаче несовершеннолетней ее родителям. Детали путешествия найденной девочки через полстраны пока не разглашаются.

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