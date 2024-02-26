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Пропавшую школьницу из Новосибирска нашли в Московской области

В Подмосковье обнаружили ранее пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В Московской области разыскали пропавшую на прошлой неделе 15-летнюю школьницу из Новосибирска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя УМВД по Новосибирской области.

Сегодня стало известно, что девочка, которую в последний раз видели вечером 19 февраля в Новосибирске, нашлась на территории Московского региона. До этого следователи СК успели возбудить уголовное дело в связи с длительным отсутствием сведений о местонахождении школьницы и организовали ее розыск.

Сейчас правоохранители решают вопрос о передаче несовершеннолетней ее родителям. Детали путешествия найденной девочки через полстраны пока не разглашаются.

Ранее подросток с аутизмом сбежал из красноярского интерната и прошел 18 км в 30-градусный мороз.

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