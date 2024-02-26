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Врач рассказала, почему детям не стоит давать свежевыжатые соки

Врач Павлова: свежевыжатые соки могут привести к набору веса

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Shutterstock

Свежевыжатые соки содержат много сахара, поэтому их употребление может привести к набору лишнего веса у ребенка. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.

«Здесь не может быть никаких разночтений. Если в организм попадает фруктоза, а в соках ее много, то половина ее превратится в жир. Оставшаяся часть переработается в глюкозу. А та, в свою очередь, при низкой физической активности тоже будет запасена в жировую ткань в виде резерва», — предупредила эксперт.

Чтобы избежать набора лишних килограммов, врач рекомендует давать детям цельные фрукты в качестве десерта. Помимо этого, важно пить достаточное количество воды, заключила Павлова.

Британский врач Роб Галлоуэй до этого рассказал, что не стоит заменять фруктовые соки газированными напитками с низким содержанием калорий. Они содержат искусственные подсластители и могут быть неэффективной мерой профилактики лишнего веса у детей.

Ранее было названо неожиданное полезное свойство томатного сока.

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