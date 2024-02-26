Стилист назвала варианты подарков женщинам на 8 Марта

На 8 Марта любимым женщинам можно подарить платье, шарф, украшения или пижаму. Об этом РИАМО рассказала эксперт по стилю, победитель премии «Лучший стилист Республики Башкортостан-2023», член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Дарья Ломкова.

Из украшений можно подобрать серьги, браслет или ожерелье, уточнила эксперт. Помимо этого, в качестве подарка можно выбрать кашемировые свитера, добавила она.

«Пижамы, в свою очередь, не только удобный подарок, но и прекрасный способ провести время вместе. Выберите нежную и красивую пижаму, чтобы она чувствовала себя уютно и привлекательно. Независимо от выбранного подарка, главное — показать заботу, внимание и любовь к партнерше. Сделайте все возможное, чтобы подарок был индивидуальным и понравился ей», — посоветовала Ломкова.

Однако она уточнила, что подарки стоит выбирать индивидуально под интересы и предпочтения каждой женщины.

Председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлианна Гордон до этого рассказала, что чаще всего женщинам на 8 Марта мужчины покупают цветы. Также в топе популярных подарков – косметика, бьюти-боксы, сладости и элитный чай.

Ранее стилист рассказала, какие духи можно подарить на 8 Марта.