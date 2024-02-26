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В Якутии обвиняемый в краже съел часть протокола допроса

В Якутии наказали мужчину, который признался в краже и уничтожил протокол допроса

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Якутии обвиняемый в краже съел часть протокола допроса со своими признательными показаниями, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Прошлой осенью 36-летний житель Мегино-Кангаласского района попал в СИЗО по обвинению в краже. В конце октября он был вызван в следственный кабинет для ознакомления с материалами своего уголовного дела. В какой-то момент мужчина вырвал протокол допроса, разорвал его и проглотил нижнюю часть листа, на которой стояла его подпись под признательными показаниями.

Обвиняемого в краже судили по статье о воспрепятствовании правосудия и назначили ему наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов. Суд апелляционной инстанции, как уточняется, согласился с выводами суда и оставил приговор без изменения.

Ранее во время допроса в отделе полиции рецидивист нашел среди вещдоков наркотик и проглотил его.

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