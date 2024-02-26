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Стилист рассказала, какие духи можно подарить на 8 Марта

Стилист Ломкова: цитрусовые духи можно подарить на 8 Марта

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Shutterstock

Хорошим подарком на 8 Марта могут стать духи, однако, перед тем, как дарить их, важно узнать предпочтения конкретного человека. Об этом РИАМО рассказала эксперт по стилю, победитель премии «Лучший стилист Республики Башкортостан — 2023», член московского регионального отделения «Деловой России» Дарья Ломкова.

При этом она уточнила, что в 2024 году популярностью пользуются цитрусовые, цветочные, в особенности роза, жасмин, фрезия и пион, а также древесные ароматы, включающие сандал, кедр и ветивер.

«Популярны ориентальные ароматы: экзотические и соблазнительные, содержащие ваниль, мускус и пряности. Вспомним про фруктовые: сладкие и сочные, включающие ягоды, грушу и персик. К пользующимся спросом относятся и морские ароматы: свежие и океанические, с нотами морской соли, водорослей и цитрусовых», — продолжила Ломкова.

Президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова до этого говорила, что в России увеличилось число поддельных духов на фоне того, что покупатели начали массово скупать продукцию, потому что боялись ее исчезновения из-за санкций.

Ранее сообщалось, что в России почти на треть подешевели духи.

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