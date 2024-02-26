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Вирусологи оценили выводы ученых об осложнениях после зарубежных вакцин от COVID-19

Гинцбург: организм человека воспринимает мРНК вакцины от COVID как инородные

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Результаты исследований ученых, которые обнаружили связь между зарубежными мРНК-вакцинами от коронавирусной инфекции и более высоким риском осложнений, ожидаемы. Об этом заявил РБК директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Таким образом вирусолог прокомментировал исследование, согласно которому зарубежные мРНК-вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca с большей долей вероятности могут привести к воспалению сердца, образованию тромбов в мозге и возникновению синдрома Гийена-Барре.

По мнению специалиста, такие умозаключения связаны с тем, что вакцины на основе мРНК воспринимаются человеческим организмом как инородная вирусная информация.

В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отметил, что пока недостаточно данных для установки достоверной взаимосвязи между мРНК-вакцинами и последующими осложнениями в организме человека.

В декабре прошлого года стало известно, что ученые ФНКЦ ФХМ имени Ю.М. Лопухина и МФТИ разработали новое соединение с противовирусной активностью, которое подавляет репликацию коронавируса, влияя на стабильную, не поддающуюся мутациям мишень в его геноме.

Ранее российские ученые заняли первое место в научном конкурсе по предсказанию свойств РНК.

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