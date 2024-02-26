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Мужчина в Техасе, подслушав телефонный разговор жены, стал миллионером

Житель Техаса подслушал телефонный разговор жены и заработал на бирже $1,76 млн

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Shutterstock

Проживающий в Техасе мужчина в феврале 2023 года, подслушав рабочие телефонные разговоры своей супруги, незаконно заработал на бирже $1,76 млн. Об этом сообщает издание Business Insider.

Прокуратура Южного округа Техаса заявила, что житель Хьюстона Тайлер Лаудон признался в покупке тысяч акций компании TravelCenters of America незадолго до того, как она за $1,3 млрд была поглощена нефтегазовой компанией BP. Супруга Лаудона занимала в BP должность менеджера по поглощениям и слияниям. Пара работала из дома и поэтому могла подслушивать рабочие телефонные разговоры друг друга. Лаудон, узнав о предстоящем поглощении, срочно купил свыше 45 тысяч акций TravelCenters of America, а затем продал их за $1,76 млн после объявления о сделке.

Позднее, когда BP начала внутреннее расследование, Лаудон признался жене в содеянном. Ее уволили из BP, после чего она развелась с мужем.

Лаудона, сообщается в статье, могут оштрафовать и запретить занимать определенные должности в компаниях.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина потерял 3 млн рублей после того, как решил вложиться в Мемекоин — криптовалюту, созданную на основе интернет-мемов.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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