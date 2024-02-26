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В Приморье произошел пожар на складе

В городе Артеме Приморского края загорелся склад гипермаркета «Леруа Мерлен»

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Пожарные ликвидируют возгорание площадью около 200 квадратных метров на складе на территории строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в городе Артеме Приморского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

«26 января в 10:55 (03:55 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании склада в городе Артеме. На момент прибытия пожарных отдельно стоящий склад, находящийся на территории гипермаркета, горит изнутри. Общая площадь — около 200 кв. м», — сказано в сообщении.

Утром 26 февраля сообщалось, что в производственно-складском помещении в Подольске было ликвидировано открытое горение на площади 2250 квадратных метров.

25 февраля пожар произошел на строительном рынке в Волгограде.

В этот же день спасатели полностью потушили пожар и ликвидировали его последствия в населенном пункте Горный Щит в Свердловской области, где огонь распространился на 600 кв. м.

18 февраля жители Северного Чертаново сообщили о крупном пожаре в одном из жилых домов.

Также 17 февраля в казахстанской Алма-Ате загорелась кровля склада.

Ранее в Петербурге загорелась складская зона рядом с заправкой.

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