В муниципалитете Вильяхойоса, где был найден убитым российский пилот Максим Кузьмин, перегнавший военный вертолет Ми-8 на Украину, проживают в основном украинцы и россияне, недавно там был убит еще один русский. Об этом заявил владелец расположенного там ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон, слова которого передает РИА Новости.

«После начала боевых действий участилось количество драк между украинцами и русскими. Из-за этого местным испанцам район кажется не таким спокойным, как его принято считать. Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», — сказал Фусьон.

Он отметил, что после появления новости об убийстве «гражданина Украины», многие предполагали, что это была профессионально спланированная операция. По его словам, двоих мужчин, выехавших из гаража, никто не смог идентифицировать. Также они не оставили никаких следов.

Утром 26 февраля местная агент по недвижимости Ана Мария, отказавшаяся называть свою фамилию, рассказала, что Кузьминов, вероятно, не имел возможности приобрести там жилье, а снять его мог только через взятку или при помощи определенных «связей».

Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске и перелетел на нем в Харьковскую область. В октябре 2023 года неназванные офицеры российской военной разведки заявляли, что в отношении летчика «уже получен приказ». В 2024 году он был найден застреленным в Испании. Поддельными документами пилота-перебежчика из России Максима Кузьминова снабдили сами власти Испании.

Ранее сообщалось, что МВД Германии подозревает РФ в причастности к убийству перебежчика Кузьминова.