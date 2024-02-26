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В России стали реже разрешать работать на удаленке

В России уменьшилось число компаний, где можно работать удаленно

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Shutterstock

Сотрудники на удаленке сейчас есть только в каждой третьей компании. В прошлом году предприятий и организаций, где работали дистанционные сотрудники, было больше: 40% в марте и 37% в декабре. Это показал опрос сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Компании из регионов чуть чаще привлекают сотрудников на удаленку, чем работодатели из Москвы и Санкт-Петербурга (34, 31 и 29% соответственно). Впрочем, доля сотрудников на удаленке невелика: в 7 из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности. Чаще всего на дистанционной занятости оставляют программистов, бухгалтеров и специалистов по продажам.

Персонал, работающий дистанционно из-за рубежа, сегодня есть только в 4% компаний. Полгода назад в каждой одиннадцатой компании трудились удаленные сотрудники, проживающие за границей.

Ранее В Минтруде РФ оценили рост реальных зарплат в стране.

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