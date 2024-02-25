Участник СВО устроил пьяный дебош на борту самолета

Участник СВО устроил дебош в самолете, из-за чего стюарды вызвали полицию, но пассажиры рейса поспособствовали тому, чтобы мужчина остался в самолете и долетел в родной город. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На борту самолета авиакомпании S7 Airlines, следовавшего из Москвы в Якутск, военный прибывал в состоянии алкогольного опьянения и оскорблял бортпроводников, после чего стюарды вызвали полицию. Пассажиры призвали не снимать мужчину с рейса, заручившись за участника СВО.

22 февраля приехавшего в отпуск из зоны проведения специальной военной операции солдата не впустили в два нижегородских клуба.

До этого в Нижневартовске военного назвали «рекламщиком СВО» и отказались пустить в бар.

В марте 2023 года в Саратове суд принял решение оштрафовать ООО «Быки», которому принадлежит бар, отказавший в обслуживании военнослужащему в форме.

Ранее сообщалось, что жена российского солдата разыскивает пропавшего в зоне СВО мужа.