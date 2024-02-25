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После драки в баре в Крыму возбудили дело

После драки в баре в Крыму возбудили уголовное дело о хулиганстве

Сотрудники полиции в Крыму возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки в баре в Черноморском районе республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Республике Крым.

«В Черноморском районе сотрудники полиции установили личности всех участников и зачинщиков инцидента в одном из местных баров», — сказано в сообщении.

Отмечается, что двое зачинщиков драки были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

До этого сообщалось, что сотрудники частной военной компании (ЧВК) «Медведи» напали на посетителей кафе в Черноморске в День защитника Отечества. Мужчины ворвались в заведение, уложили гостей лицом в пол и начали избивать их ногами и дубинками, а также несколько раз выстрелили из автоматов в воздух. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у него разбит череп, у остальных сломаны носы и диагностированы сотрясения. По словам очевидицы, подобные происшествия происходили в поселке «не один раз».

Ранее советник главы Крыма назвал ложью информацию о связи ЧВК «Медведи» с Аксеновым.

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