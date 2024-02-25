Более 100 управленцев стали победителями конкурса «Лидеры России»

Победителями юбилейного сезона конкурса «Лидеры России» стали 102 управленца из 31 региона России, а также Бельгии и Сербии, сообщает пресс-служба конкурса.

«Стать суперфиналистом уже большая победа. Заявки подали 160 тысяч человек, конкурс был порядка 500 человек на место. Но вы стали лучшими и доказали свое лидерство», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко.

По его словам, аналогов конкурса нет нигде в мире.

«Президент запустил кадровую платформу, через которую может реализоваться каждый человек. Такого нет нигде в мире. Вы вливаетесь в достаточно большую мощную семью «Лидеров России», где много руководителей самого высокого уровня», — сказал Кириенко.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров отметил, что в суперфинале победили 102 управленца из 31 региона России, а также из Бельгии и Сербии.

Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России. За все время на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок из 150 стран мира.