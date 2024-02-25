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В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя

Вильфанд: в Москве объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве объявлено штормовое предупреждение из-за ледяного дождя. Его слова приводит РИА Новости.

«Штормовое предупреждение объявлено центральным управлением гидрометслужбы», — заявил он.

По его словам, в московском регионе наблюдается ярко выраженная сходимость воздушных масс с различными свойствами, с разным температурным режимом. Он отметил, что температура над Москвой на разных высотах очень неоднородна.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что в Москве с вечера 25 февраля до утра 26 февраля ожидаются ледяной дождь и гололед. Данные погодные явления начнутся примерно в 18:00 в воскресенье, 25 февраля, и будут длиться до 09:00 понедельника, 26 февраля. В ведомстве посоветовали автомобилистам при управлении транспортом снижать скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Столичный Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт.

Ранее в Гидрометцентре объяснили, когда прекратится Эль-Ниньо.

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