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Глава украинской разведки назвал причину смерти Навального

Глава ГУР Кирилл Буданов* заявил, что Навальный умер из-за тромба

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) утверждает, что Алексей Навальный умер из-за оторвавшегося тромба. Его слова приводит «Страна.ua».

«Может, я вас разочарую, но из того, что нам известно, — он действительно умер из-за тромба», — сказал Буданов.

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В тот же день источник RT сообщил, что Навальный умер из-за оторвавшегося тромба.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

Ранее Байден встретился с вдовой Навального.

*  внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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