В Приморье суд отправил под домашний арест браконьера, отрезавшего лапы амурскому тигру

В Приморском крае арестовали браконьера, который лишил жизни краснокнижное животное. Об этом сообщает краевая прокуратура.

В конце января на территории Пожарского района 41-летний мужчина выстрелил в амурского тигра, а затем добил его режущим предметом. Браконьер разделал тушу хищника, отрезав его лапы. Впоследствии части тигра он бросил неподалеку от села Ясеневый, там их впоследствии обнаружили правоохранители.

Подозреваемого в незаконной добыче особо ценного дикого животного из Красной книги Российской Федерации нашли, суд заключил его под домашний арест на один месяц и семь дней. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее биологи установили, что тигры имеют уникальные черты характера.