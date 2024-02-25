Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Приморье суд отправил под домашний арест браконьера, отрезавшего лапы амурскому тигру

Жителя Приморского края арестовали за незаконную охоту на амурского тигра

В Приморском крае арестовали браконьера, который лишил жизни краснокнижное животное. Об этом сообщает краевая прокуратура.

В конце января на территории Пожарского района 41-летний мужчина выстрелил в амурского тигра, а затем добил его режущим предметом. Браконьер разделал тушу хищника, отрезав его лапы. Впоследствии части тигра он бросил неподалеку от села Ясеневый, там их впоследствии обнаружили правоохранители.

Подозреваемого в незаконной добыче особо ценного дикого животного из Красной книги Российской Федерации нашли, суд заключил его под домашний арест на один месяц и семь дней. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее биологи установили, что тигры имеют уникальные черты характера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами