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Конкурс «Лидеры России» назвали одним из примеров разумной кадровой политики Путина

Политолог Юрманова: развитие страны зависит от грамотного управленца

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

От грамотного и эффективного управленца зависит не только жизнь и благополучие граждан, но и в целом развитие страны, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Полина Юрманова.

«Не важно, какого уровня этот управленец – староста небольшого села или министр. За каждым из них стоят жители, конкретные люди со своими проблемами, ожиданиями и желанием жить в России и жить хорошо», — сказала она.

По словам Юрмановой, в наши дни, в отличие от ситуации 20-летней давности, создаются честные кадровые лифты.

«Одним из ярких тому подтверждений является уже многолетний конкурс «Лидеры России». Это пример здоровой и разумной кадровой политики президента России Владимира Путина, многоуровневая система отбора лучших кадров, их обучение, а затем усиление их компетенциями работы на местах», — отметила политолог.

Напомним, за 5 сезонов конкурса «Лидеры России» его участники получили более 470 высоких назначений на должности в разных сферах.

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