В крымском кафе предположили, что полиция покрывает бойцов ЧВК «Медведи»

Владелица кафе «Крепость» в поселке Черноморское Елена рассказала «Газете.Ru», что после нападения бойцов ЧВК «Медведи» на посетителей заведения было возбуждено три уголовных дела, ситуация находится под личным контролем главы республики Сергея Аксенова.

«Пострадали гости заведения, пять человек, один человек находится в больнице в тяжелом состоянии. Администратора заведения схватили за волосы. Администратор не пострадала, к счастью, все нормально. Там кто-то потом сказал из ЧВК, что это персонал — не трогать. Они еще разделяли, кого трогать, кого не трогать. Сейчас возбуждено три уголовных дела, ситуация находится под личным контролем Сергея Валерьевича Аксенова. Надеемся, что все виновные принесут наказание», — сказала она.

По словам владелицы кафе, после инцидента в заведение приехала полиция, которая «улыбалась» бойцам. Елена предположила, что сотрудники покрывают военнослужащих.

«Приехала полиция, она с ними знакома была, полиция улыбалась, непонятно, что их радовало. Подполковник приехал в хорошем расположении духа, улыбался, спросил, кто стрелял. В ЧВК сказали «никто», тоже заулыбались. Потом администратор отозвала его в сторону и стала говорить, что стреляли бойцы ЧВК, стала объяснять, что произошло. Да, складывалось ощущение, что полиция их покрывает», — отметила она.

По словам женщины, представили ЧВК пытались связаться с ней после инцидента, однако она отказалась с ними встречаться.

«Они (бойцы ЧВК. — «Газета.Ru») сразу ночью начали звонить. Просто до этого были моменты, но эти моменты были помягче. После всего произошедшего я отказалась вообще встречаться и что-либо с ними обсуждать», – добавила владелица кафе.

24 февраля Telegram-канал «ЧП Симферополь» сообщил, что в крымском поселке Черноморское бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведи» ворвались в кафе с оружием, уложив всех посетителей лицами в пол. Как сообщил Telegram-канал «Mash на волне», инцидент произошел во время празднования Дня защитника отечества в кафе «Крепость». Девушка одного из пострадавших рассказала «Газете.Ru», что ее молодой человек находится в тяжелом состоянии — у него разбит череп, сломан нос и есть трещины в костях на лице. По ее словам, другие участники конфликта получили переломы носа и сотрясения мозга.

Ранее жительница Крыма рассказала о нападениях ЧВК «Медведи» на местных жителей.