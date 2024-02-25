Россиянин обезглавил подругу в гостях у знакомых

Под Волгоградом мужчина отрезал своей сожительнице голову, передает Readovka67.

Все произошло 22 февраля в одном из частных домов в селе Лозное. Туда 38-летняя женщина пришла со своим партнером на застолье к знакомым. Приятели выпили, но вскоре хозяева ушли отдыхать, оставив гостей наедине. Мужчина на некоторое время покинул дом, а затем вернулся обратно в состоянии сильного алкогольного опьянения.

После возвращения он поссорился со своей сожительницей и несколько раз ударил ее ножом в шею. В конце концов разъяренный мужчина обезглавил пострадавшую. К этому моменту проснулись хозяева, поняли, что произошло, и немедленно вызвали на место полицию.

Злоумышленник был задержан на месте преступления. Как уточняется, его уже судили за особо тяжкое преступление.

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