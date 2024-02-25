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Спасатели предупредили москвичей о гололедице и ледяном дожде

МЧС: в Москве 25 и 26 февраля ожидаются ледяной дождь и гололед

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Владимир Песня/РИА Новости

В Москве с вечера 25 февраля до утра 26 февраля ожидаются ледяной дождь и гололед. Об этом сообщает главное управление МЧС России.

Данные погодные явления начнутся примерно 18:00 в воскресенье и будут длиться до 09:00 понедельника

Как отмечают «Известия», в связи с этим в ведомстве посоветовали автомобилистам при управлении транспортом снижать скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Накануне заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о теплой погоде в Москве в конце февраля. По его словам, до вторника будет облачная погода, с небольшими осадками, в среду и четверг — переменная облачность, без осадков.

Ранее в Гидрометцентре объяснили, когда прекратится Эль-Ниньо.

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