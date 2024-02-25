«Унижение высшего порядка»: профессор годами бил студенток палкой по груди и ягодицам

Профессор из Геттингенского университета бил студенток тростью каждую последнюю пятницу месяца. Об этом рассказывает Bild.

В течение нескольких лет преподаватель университета использовал свое служебное положение в неблаговидных целях. Как установило следствие, с 2014 года по 2016-й 60-летний профессор факультета лесоведения и лесной экологии регулярно вызывал в свой кабинет двух докторанток и одну сотрудницу, чтобы наказывать их за ошибки в научных работах.

Он использовал каждый недочет, чтобы исполнить «ритуал наказания» с бамбуковой палкой длиной 60 см, которой бил женщин по ягодицам и груди. Известно, что одна из пострадавших дала разрешение на проведение ритуала, опасаясь, что профессор прекратит руководить работой над ее докторской диссертацией. После не менее десяти болезненных ударов он обнял докторантку и попросил ее поблагодарить его.

«Это было унижение высшего порядка», — отметил судья перед вынесением приговора.

В 2022 году мужчина уже был приговорен к 11 месяцам тюрьмы условно, но недавно Федеральный суд начал повторное рассмотрение дела. Вынесенный ранее приговор ужесточили, но реального лишения свободы преподаватель все же избежал.

Ранее стало известно, что американец в течение года притворялся студентом Стэнфорда и жил в общежитии.