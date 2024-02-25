На Украине подсчитали количество «застрявших» на границе с Польшей грузовиков

Более двух тыс. грузовиков собрались на шести пунктах пропуска на границе между Украиной и Польшей. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Речь идет о контрольно-пропускных пунктах (КПП), которые были заблокированы протестующими польскими фермерами. Здесь собрались граждане республики, недовольные поставками продукции с Украины.

«Блокада продолжается по всем шести пунктам пропуска. Совокупно по состоянию на утро сегодня (25 февраля. — «Газета.Ru») в очередях около 2,4 тыс. грузовиков», — сказал Демченко.

Он уточнил, что больше всего транспортных средств скопились в районе КПП «Ягодин» и «Краковец». То же касается контрольно-пропускного пункта «Равва-Русская», добавил представитель пограничной службы.

По его словам, 24 февраля польские фермеры «символически» начали отказываться от блокировки пункта пропуска «Устилуг». Однако, несмотря на некоторое оживление, ситуация остается сложной.

В конце Демченко подчеркнул, что автобусы и легковые автомобили продолжают пересекать границу без каких-либо проблем.

Ранее неизвестные лица повредили вагоны с украинскими бобами на приграничной железнодорожной станции в Польше.