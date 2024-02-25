Более миллиарда человек посмотрели церемонию открытия и соревнования «Игр Будущего»

Прямую трансляцию церемонии открытия и соревнования «Игр Будущего» посмотрели более 1 млрд человек, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках планерной сессии тематического Дня спорта на выставке «Россия».

«Как отметил президент России Владимир Путин, наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты», — отметил Чернышенко.

По его словам, концепция фиджитал-игр вносит неоценимый вклад в развитие спорта в мире.

«Сейчас в спортивной жизни участвуют 77 млн человек, к концу десятилетия этот показатель доведем до 105 млн», — сказал Чернышенко.

Также зампред правительства отметил, что в России необходимо создавать все возможности для регулярных занятий спортом.

Чернышенко добавил, что Россия проводит все больше международных соревнований. По его словам, в 2020 году было проведено 110 таких соревнований, а в 2023 их количество увеличилось до 362, среди которых международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбуре, Дети Азии и другие.

Зампред правительства также рассказал, что в 2024 году в России пройдут «Спортивные игры БРИКС», «Всемирные игры дружбы» и международное ралли «Шелковый путь».

Чернышенко подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политики.

В планерной сессии также приняли участие помощник президента России Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин.

Напомним, международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта.