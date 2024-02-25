В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали регион за прошедшие сутки.

Утром 25 февраля Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов над российскими территориями.

Вечером 24 февраля дежурные средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Белгородской области беспилотник самолетного типа.

Ранее над российскими регионами сбили беспилотник и зенитную ракету.