Кабмин Шри-Ланки не приостанавливал продление виз россиянам

Кабмин Шри-Ланки не принимал решения о приостановке продления долгосрочных туристических виз для граждан России и Украины. Об этом сообщили в офисе президента страны Ранила Викрамасингхе, передает ТАСС.

«Президент Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование по поводу распространенного без предварительного одобрения кабинета министров уведомления [департамента иммиграции] о том, что российские и украинские туристы должны покинуть страну в течение 14 дней», — говорится в сообщении.

До этого шриланкийские СМИ передали, что Шри-Ланка больше не будет продлевать долгосрочные туристические визы гражданам России и Украины. По словам журналистов, те туристы, которые пользовались этой опцией, должны покинуть страну к 7 марта.

В феврале на Шри-Ланке несколько россиянок пострадали от домогательств сотрудника одного из дешевых отелей. При этом персонал отеля не хотел вызывать полицию, а сама полиция — принимать заявление от жертв. В ситуацию вмешалось российское посольство, которое призвало постоянно проживающих на острове россиян задуматься о возможном возвращении на родину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шри-Ланка заплатила за иранскую нефть чаем.