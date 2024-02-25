«Военных покрывают»: жительница Крыма рассказала о нападениях ЧВК «Медведи» на местных жителей

Жительница крымского поселка Черноморское Анастасия, ставшая очевидицей нападения бойцов ЧВК «Медведи» на посетителей кафе «Крепость», рассказала «Газете.Ru», что инициаторами драки стали двое военных, отмечавших День защитника Отечества. В результате инцидента пострадал молодой человек Анастасии, он сейчас находится в тяжелом состоянии. По ее словам, подобные инциденты происходили и ранее, но никто не хотел предавать их огласке.

«Они пришли уже какие-то перевозбужденные, им что-то не понравилось, кто-то что-то им сказал, они решили, естественно, вызвать подкрепление — ЧВК «Медведи», которая сейчас у всех на слуху, они были в масках. Если посмотреть по всем камерам, такое происшествие уже происходило не один раз, просто никто не хотел это огласке предавать. Двое военных просто вызвали свое подкрепление, так как не могли конфликт урегулировать самостоятельно, и начали просто избивать мирных жителей. Они сами лезли на конфликт и устроили этот беспредел. Персонал заведения не пытался остановить драку, так как там все были с автоматами. Пытался остановить данный конфликт брат моего молодого человека, которого начали бить с ноги», — сказала она.

Анастасия добавила, что в Черноморском «покрывают» военных, так как те пугают местных жителей. По ее словам, бойцы «Медведей» просили ее удалить видеоролик драки в кафе — хотели разобраться самостоятельно. Однако девушка планирует добиться для них наказания.

«Военных здесь очень хорошо покрывают. Они сбили человека насмерть — замять. Они пугают народ. Избили двух мужчин около школы ночью, просто шли двое мужчины, не пьяные, их тоже избили и запугивали, чтобы они забрали заявление и отказались от своих слов. Люди действительно забирали заявления. Они сейчас начали действовать так же. Но в связи с тем, что мы дали огласку, все пошло выше и дальше. Сейчас нет никаких запугиваний, просто мне писали «Медведи», чтобы я удалила видео, мол, они сами разберутся, но меня это не устраивает. Мне нужно официальное наказание», — заключила она.

24 февраля Telegram-канал «ЧП Симферополь» сообщил, что в крымском поселке Черноморское бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведи» ворвались в кафе с оружием, уложив всех посетителей лицами в пол. Как сообщил Telegram-канал «Mash на волне», инцидент произошел во время празднования Дня защитника Отечества в кафе «Крепость». По данным канала, возбуждено уголовное дело.

Ранее очевидица драки в Крыму рассказала о тяжелом состоянии одного из пострадавших.