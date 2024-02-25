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Девушке, устроившей пикет у памятника Тарасу Шевченко в Петербурге, грозит уголовное дело

Юной петербурженке грозит уголовное дело из-за повторной дискредитации ВС РФ

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге могут возбудить уголовное дело на 18-летнюю девушку из-за повторной дискредитации российской армии. Об этом пишет «Фонтанка».

Как уточняется, в декабре 2022 года молодая петербурженка оставила черным маркером надпись на инсталляции «Два сердца» — символе побратимства Петербурга и Мариуполя, установленном на Дворцовой площади. Сердца отвезли на реставрацию, а девушку отчислили из СПбГУ и оштрафовали.

24 февраля россиянку задержали вновь. Она устроила одиночный пикет у памятника Тарасу Шевченко с плакатом, на котором была написана цитата из поэтического сборника автора «Кобзарь» на украинском языке. Теперь в отношении девушки могут возбудить уголовное дело о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ.

Ранее за одиночный пикет оштрафовали отца страдающего от СМА Миши Бахтина.

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