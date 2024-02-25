Мужчина заставил пьяную женщину заниматься оральным сексом и был задержан с поличным

В Париже полицейские арестовали на месте преступления мужчину, который изнасиловал пьяную женщину прямо на улице. Об этом сообщает Actu17.

Все произошло 23 февраля в 18-м округе французской столицы. На улице Капрон сотрудники полиции заметили двух человек, занимающихся оральным сексом, и решили вмешаться в происходящее. Когда полицейские приблизились, мужчина бросил партнершу и попытался скрыться, но в итоге был задержан и доставлен в участок.

Затем стало ясно, что задержанный изнасиловал 28-летнюю пострадавшую, которая в тот момент была сильно пьяна. После нападения она находилась в шоковом состоянии и выражала свои мысли с трудом. Медики приняли решение о ее госпитализации, а прокуроры начали расследование по факту инцидента.

Ранее россиянка обвинила таксиста-иностранца с сайта знакомств в изнасиловании.