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Египет планирует создать два лагеря для беженцев в секторе Газа

Египетские власти построят два лагеря для палестинских беженцев в секторе Газа

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Власти Египта хотят построить два лагеря для палестинских беженцев в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Планируется, что лагерь разместят в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, он будет состоять из 400 палаток и вместит 4 тыс. человек. По информации источников, беженцев будут обеспечивать электричеством и санузлами.

Собеседники телеканала отметили, что также Египет планирует построить полевой госпиталь в палестинском городе Рафах и еще один лагерь чуть севернее города Дейр-эль-Балах в секторе Газа.

До этого американская газета Washington Post сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в октябре 2023 года после начала палестино-израильского конфликта просил президента США Джо Байдена оказать давление на Египет, чтобы тот открыл границы и принял палестинцев из сектора Газа, однако получил отказ.

Ранее МИД Египта обвинил ХАМАС в расколе Палестины.

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